Agguato a Napoli, diciottenne ucciso da colpo di arma da fuoco

Un giovane di 18 anni è morto in provincia di Napoli, dopo esser stato colpito da arma da fuoco e trasportato in ospedale. I carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata, che indagano sull'accaduto, sono intervenuti presso il pronto soccorso dell'ospedale di Castellammare di Stabia dove il giovane, incensurato, era stato trasportato dopo il ferimento. Secondo una prima ricostruzione, il 18enne sarebbe stato ferito mortalmente a Boscoreale: il giovane si trovava in piazza Pace quando due persone arrivate a bordo di uno scooter hanno esploso un colpo di pistola ad altezza d'uomo che lo ha colpito nella zona dell'ascella.