Ischia, calciatore ruba in casa del dirigente della squadra avversaria: denunciato

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il furto è avvenuto nelle ore notturne all’interno dell’abitazione del dirigente del Real Forio. L’uomo, svegliatosi all’improvviso, ha scoperto che qualcuno si era introdotto in casa approfittando del buio e aveva sottratto 2mila euro. L’allarme è scattato immediatamente e ha dato avvio agli accertamenti dei militari, che hanno raccolto la denuncia e avviato le indagini per ricostruire i movimenti del ladro.