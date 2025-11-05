Spara a un ladro a Rovigo, proprietario di casa non viene indagato | Meloni: "Difesa sempre legittima"

Il caso di una tentata rapina avvenuta a Grignano Polesine (Rovigo) ha riacceso il dibattito sulla legittima difesa. Un 68enne ha sparato contro due-tre banditi che si erano introdotti di notte in casa sua, ferendone uno. Il proprietario dell'abitazione non è stato però indagato, in base alle nuove norme sulla legittima difesa varate dal governo Meloni. La Procura di Rovigo ha aperto un'inchiesta contro ignoti per tentata rapina aggravata. "La difesa è sempre legittima", ha commentato sui social il presidente del Consiglio.