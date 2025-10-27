Rimini, carabiniere uccise 23enne a Capodanno: caso archiviato per legittima difesa

Il gip del Tribunale di Rimini, Raffaella Ceccarelli, ha disposto l'archiviazione dell'inchiesta per omicidio colposo a carico del luogotenente dei carabinieri Luciano Masini, comandante della stazione di Verucchio. L'uomo era indagato per la morte di Muhammad Abdallah Abd Hamid Sitta, 23 anni, cittadino egiziano, ucciso nella notte di Capodanno. La decisione accoglie la richiesta avanzata dalla Procura di Rimini, che lo scorso giugno aveva concluso le indagini stabilendo che l'intervento dell'ufficiale rientrava nei limiti della legittima difesa. Secondo la ricostruzione dei magistrati, Masini non avrebbe avuto alternative: aprì il fuoco per proteggere se stesso e le persone presenti, dopo che il giovane aveva ferito con un coltello quattro persone. Il provvedimento del gip chiude quindi un'indagine durata diversi mesi e conferma la tesi accusatoria della necessità di agire per salvaguardare l'incolumità personale e quella altrui.