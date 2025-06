Rimini, uccise un 23enne armato di coltello: chiesta l'archiviazione per il carabiniere

Per gli inquirenti quelle immagini lasciavano poco spazio ai dubbi: "Il carabiniere non poteva comportarsi in altro modo. Non aveva avuto scelta". E la richiesta della pm Sara Posa, che insieme al procuratore capo Elisabetta Melotti ha coordinato l'indagine, sottolinea infatti come l'azione di Masini fosse oggettivamente necessaria. Il nome del maresciallo era stato iscritto nel registro degli indagati per eccesso colposo di legittima difesa, un atto dovuto per consentire le indagini che però aveva provocato non poche polemiche, anche politiche.