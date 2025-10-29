Uccise il padre per difendere la madre, assoluzione definitiva per Alex Cotoia

A Torino la Cassazione ha confermato la sentenza del processo di appello bis ad Alex Cotoia rendendo così definitiva l'assoluzione del ragazzo. Alex Pompa era finito sotto processo con l'accusa di avere ucciso il padre con 34 coltellate nel 2020 per difendere la madre nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La Suprema Corte aveva disposto un secondo processo annullando una precedente sentenza di condanna a 6 anni e due mesi.