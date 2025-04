Torino, Alex Cotoia assolto per legittima difesa: uccise il padre violento per difendere la madre e se stesso

Ha colpito il padre con 34 coltellate non per "odio, frustrazione o rabbia", ma perché "si è difeso fino a quando ha constatato che era inerme e non costituiva più un pericolo". Lo scrive la Corte di assise di appello di Torino nelle motivazioni con cui ha assolto Alex Cotoia (all'epoca Alex Pompa, che nel frattempo ha cambiato cognome prendendo quello materno) dall'accusa di omicidio volontario per la morte del genitore, Giuseppe Pompa. Il 30 aprile 2020 nell'abitazione di famiglia a Collegno, il 22enne era intervenuto in favore della madre nel corso dell'ennesima litigio in "un contesto a dir poco drammatico". I giudici hanno concluso che si è trattato di un caso di "legittima difesa putativa".