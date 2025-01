Torino, uccise il padre per difendere la madre: assolto dalla corte di assise di appello

"Sono ancora frastornato. Quando i giudici hanno letto la sentenza mi sono voltato verso i miei avvocati perché non sempre capisco cosa viene detto in queste aule. Ora devo metabolizzare, io metabolizzo sempre dopo. Festeggerò con Zoe, la mia cagnolina": queste le prime parole di Alex Cotoia subito dopo essere stato assolto dall'accusa di omicidio in relazione alla morte del padre. I giudici non hanno pronunciato la parola "assoluzione", ma hanno detto di avere confermato la sentenza di primo grado, che risale al 24 novembre 2021.