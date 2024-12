Uccise padre violento: pg, indagare anche il fratello

Non bisogna solo processare Alex Pompa, il giovane di Collegno (Torino) che nel 2020 uccise il padre per proteggere la madre nel corso dell'ennesima lite in famiglia: bisogna indagare anche sul comportamento tenuto dal fratello, Loris, per verificare se è colpevole di concorso in omicidio volontario. È quanto ha detto a Torino il pg Giancarlo Avenati Bassi, che insieme al collega Alessandro Aghemo sta sostenendo l'accusa nel processo d'appello bis, nel corso della sua requisitoria, cominciata oggi e aggiornata al 16 dicembre. Il magistrato ha anticipato che chiederà alla Corte di trasmettere le carte per aprire un procedimento. Alex era stato assolto in primo grado: secondo la Corte di assise aveva agito per legittima difesa. In appello, nel 2023, fu condannato a sei anni, due mesi e venti giorni per omicidio volontario con una sentenza che però è stata annullata con rinvio dalla Cassazione.