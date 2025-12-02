Furto di munizioni in Germania: sottratti 20mila proiettili e granate a un mezzo civile

Gli inquirenti ricostruiscono la notte in cui ignoti hanno aperto il vano di un trasporto diretto a una caserma
© Gemini
Un quantitativo di circa 20mila munizioni destinate alle Forze Armate tedesche è stato sottratto da un camion utilizzato per il trasporto civile. Il ministero della Difesa, interpellato da Der Spiegel, conferma che il mezzo apparteneva a una ditta privata incaricata di trasferire materiale sensibile e che l'autista aveva lasciato il veicolo in un parcheggio non sorvegliato, situato in un'area industriale nei pressi di Burg, vicino a Magdeburgo, nella notte tra lunedì e martedì. Le prime verifiche indicano che sconosciuti hanno aperto il vano di carico durante la notte, riuscendo a prelevare diverse casse appartenenti alla dotazione della Bundeswehr. Il furto è emerso soltanto la mattina successiva, quando il conducente si è presentato per completare la consegna in una caserma della zona. I militari presenti hanno notato subito i segni di effrazione e hanno confrontato le liste del materiale, riscontrando una mancanza significativa.
Secondo una prima stima, risultano sottratti circa 10mila proiettili veri per pistole, 9.900 colpi a salve destinati ai fucili d'assalto e alcune granate fumogene. L'accaduto è stato definito un episodio di particolare gravità dal ministero della Difesa. In una dichiarazione ufficiale, un portavoce afferma: "Prendiamo il furto molto seriamente, poiché tali munizioni non devono cadere nelle mani sbagliate". Dal lato istituzionale emerge che la società incaricata del trasporto avrebbe violato le procedure previste per la movimentazione di materiali delicati. Il contratto richiede infatti che il carico venga sorvegliato costantemente e che su ogni itinerario siano impiegati due autisti, con uno dei due sempre in grado di monitorare il mezzo, anche nelle soste. Le verifiche attuali suggeriscono che queste prescrizioni non siano state rispettate.
Dalle ricostruzioni preliminari sembra che la sosta non fosse prevista: il conducente avrebbe deciso autonomamente di passare la notte in un albergo, lasciando pertanto il camion incustodito per diverse ore. Le Forze Armate tedesche stanno lavorando insieme alla polizia locale per individuare i responsabili del furto. Fonti interne alla Bundeswehr ritengono poco probabile un'azione casuale. L'ipotesi, al momento, è che il trasferimento sia stato osservato e che i ladri abbiano approfittato della sosta imprevista per intervenire senza essere disturbati.