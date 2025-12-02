Furto di munizioni in Germania: sottratti 20mila proiettili e granate a un mezzo civile

Un quantitativo di circa 20mila munizioni destinate alle Forze Armate tedesche è stato sottratto da un camion utilizzato per il trasporto civile. Il ministero della Difesa, interpellato da Der Spiegel, conferma che il mezzo apparteneva a una ditta privata incaricata di trasferire materiale sensibile e che l'autista aveva lasciato il veicolo in un parcheggio non sorvegliato, situato in un'area industriale nei pressi di Burg, vicino a Magdeburgo, nella notte tra lunedì e martedì. Le prime verifiche indicano che sconosciuti hanno aperto il vano di carico durante la notte, riuscendo a prelevare diverse casse appartenenti alla dotazione della Bundeswehr. Il furto è emerso soltanto la mattina successiva, quando il conducente si è presentato per completare la consegna in una caserma della zona. I militari presenti hanno notato subito i segni di effrazione e hanno confrontato le liste del materiale, riscontrando una mancanza significativa.