La voce più rilevante sarebbe quella della perdita di guadagno, attuale e futura, considerato che i 116 feriti sono in maggioranza minorenni. "Con una perdita di reddito media di 100mila franchi su 40 anni di vita attiva, il risarcimento danni supera i 400-450 milioni di franchi per l'insieme delle vittime", spiega ancora Pichonnaz. Va aggiunto l'impatto sulle rendite pensionistiche, valutato a circa 40 milioni di franchi. Per le famiglie delle vittime decedute, il diritto civile svizzero prevede un'indennità per perdita di sostegno, e anche per il danno domestico l'importo potrebbe ammontare a diversi milioni di franchi. Infine, l'esperto calcola il danno morale che ammonterebbe a circa 100mila franchi a persona.