Crans-Montana, l'uscita di sicurezza bloccata e la mappa del seminterrato
Le richieste delle parti civili coinvolte nella strage di Capodanno di Crans-Montana potrebbero aggirarsi tra i 600 milioni e il miliardo di franchi. Le prime stime - riferite da Pascal Pichonnaz, professore di diritto privato all'Università di Friburgo, intervistato dal quotidiano del Vallese Le Nouvelliste - riguarderebbero le cure mediche, la perdita di reddito e il danno morale. Ma i tempi di liquidazione potrebbero non essere brevi: per la conclusione del processo civile, dopo quello penale, ci vorranno anche 10 o 15 anni, a meno che non si giunga a un accordo stragiudiziale che potrebbe accelerare di molto la procedura di pagamento.
"Utilizzando le tabelle di capitalizzazione, la fascia alta del cumulo dei costi sfiora il miliardo di franchi", spiega Pichonnaz. Per i soli costi sanitari l'istituto svizzero di assicurazione per gli infortuni (Suva) indica che, in eventi paragonabili, le spese di trattamento si aggirano tra 650mila e 1,6 milioni di franchi a persona. Rapportati al numero di feriti gravi, questi ordini di grandezza portano il totale parziale a 180 milioni di franchi.
La voce più rilevante sarebbe quella della perdita di guadagno, attuale e futura, considerato che i 116 feriti sono in maggioranza minorenni. "Con una perdita di reddito media di 100mila franchi su 40 anni di vita attiva, il risarcimento danni supera i 400-450 milioni di franchi per l'insieme delle vittime", spiega ancora Pichonnaz. Va aggiunto l'impatto sulle rendite pensionistiche, valutato a circa 40 milioni di franchi. Per le famiglie delle vittime decedute, il diritto civile svizzero prevede un'indennità per perdita di sostegno, e anche per il danno domestico l'importo potrebbe ammontare a diversi milioni di franchi. Infine, l'esperto calcola il danno morale che ammonterebbe a circa 100mila franchi a persona.