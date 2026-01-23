L'imprenditore, accusato di omicidio, lesioni e incendio colposi e ancora in carcere a Sion, "non sapeva" che la schiuma era infiammabile: "se lo avesse saputo avrebbe corso volontariamente un rischio, cosa che non è vera", aggiunge Michod. "Dall'inizio di questa vicenda - spiega il legale - sono circolate molte informazioni e spesso si è trattato di informazioni false quindi adesso abbiamo ritenuto necessario rettificarne alcune: c'è la questione di Jessica Moretti che sarebbe fuggita con la cassa, ma abbiamo anche sentito parlare di un finanziamento in contanti per l'acquisto di beni immobili. Tutto questo è ovviamente falso ed è importante affinché l'indagine prosegua serenamente rettificare alcune cose".