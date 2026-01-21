Crans-Montana, Jessica Moretti si difende: "Fuggita con la cassa? Stavo chiedendo aiuto"

È stata poi la volta della presunta fuga dal locale. Un allontanamento a piedi rapidi, anzi rapidissimi, che la titolare del Le Constellation ha invece giustificato come una "corsa per chiedere soccorso". Questa ricostruzione al momento non convincerebbe gli inquirenti, che sospettano possa trattarsi di una strategia di difesa per allontanare da sé l'accusa di omissione di soccorso. Anche perché, dopo essere uscita e aver chiamato il marito Jacques (in quel momento in un altro dei locali della coppia), la donna avrebbe atteso fuori senza aiutare i ragazzi intrappolati all'interno: "Non sono riuscita a rientrare a causa della folla", ha spiegato lei. "Quindi sono rimasta lì, aspettando Jacques". Ora, mentre l'uomo è ancora dietro le sbarre, lei ha l'obbligo di firma. Per la donna è però possibile che il Tribunale per le misure coercitive conceda la libertà in cambio di una cauzione di 200mila franchi.