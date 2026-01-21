Crans-Montana, due 16enni da poco risvegliati dalla sedazione profonda parlano grazie a un pc

All'ospedale Niguarda di Milano, due 16enni sopravvissuti alla strage di Crans-Montana, Leonardo e Kean, che da poco sono stati risvegliati dalla sedazione profonda, comunicano grazie a un computer. Lo riporta il Corriere della Sera, il quale aggiunge che l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso ​​ha raccontato la storia di un ragazzo, probabilmente uno dei due sopracitati, in grado di respirare in autonomia ma non ancora di parlare. "Come tutti ha le mani completamente fasciate, c'è però questo strumento incredibile (un dispositivo a comunicazione aumentativa e alternativa che permette ai pazienti di esprimersi toccando delle icone sullo schermo, ndr) che permette di dialogare con lui. La mamma gli ha chiesto: 'Come ti senti?'. È comparsa l'icona della paura e lui l'ha spostata, poi quella dell'ansia e l'ha spostata", ha spiegato Bertolaso. Il ragazzo ha spostato anche le icone del dolore e della preoccupazione, poi, ha aggiunto l'assessore, "è comparsa quella della felicità e l'ha cliccata. Devo dire che mi sono molto emozionato".