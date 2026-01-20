Strage di Crans-Montana, l’avvocato delle vittime sulla cauzione di 200mila franchi per Jacques Moretti: "Le famiglie sono furiose"

"Nessuno riesce a capire. Le famiglie sono furiose". Con queste parole, in diretta a "Quarta Repubblica", l’avvocato Sebastien Fanti, che assiste alcuni dei parenti delle vittime della strage di Crans-Montana, commenta la decisione sull’imposizione di una cauzione da 200mila franchi a Jacques Moretti, proprietario di "Le Constellation", il locale in cui è divampato l’incendio che ha causato decine di morti e oltre cento feriti.