Mondo
Speciale La strage di Crans-Montana
Cauzione già versata

Crans-Montana, verso la scarcerazione dei Moretti

Attesa per lunedì la decisione dei giudici del tribunale delle misure coercitive di Sion

di Luigi Sironi
19 Gen 2026 - 12:58
01:28 

Duecentomila franchi a testa: è la cauzione chiesta dalla procura per far tornare in libertà i coniugi Moretti. La cifra è già stata versata da un amico della coppia di ristoratori corsi, che ha chiesto di restare anonimo. Lunedì i giudici del tribunale delle misure coercitive di Sion dovrebbero pronunciarsi sulla questione. Jacques Moretti al momento resta in carcere. Per la moglie, Jessica, resta l'obbligo di firma e il divieto di espatrio. 

