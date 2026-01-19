Crans-Montana, verso la scarcerazione dei Moretti

Duecentomila franchi a testa: è la cauzione chiesta dalla procura per far tornare in libertà i coniugi Moretti. La cifra è già stata versata da un amico della coppia di ristoratori corsi, che ha chiesto di restare anonimo. Lunedì i giudici del tribunale delle misure coercitive di Sion dovrebbero pronunciarsi sulla questione. Jacques Moretti al momento resta in carcere. Per la moglie, Jessica, resta l'obbligo di firma e il divieto di espatrio.