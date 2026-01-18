Crans-Montana, media: "Jacques Moretti già condannato in Svizzera nel 2016, non avrebbe potuto gestire  Le Constellation"

Il provvedimento era arrivato perché avrebbe impiegato lavoratori illegalmente
© Ansa
Secondo il quotidiano svizzero NZZ am Sonntag, Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation di Crans-Montana, è stato condannato in Svizzera nel 2016 per aver impiegato lavoratori illegalmente. Ciò solleva la questione se gli sarebbe dovuto essere concesso un permesso per gestire un'attività. Secondo la legge vallesana, alle persone con precedenti penali è vietato gestire un bar in determinate circostanze.