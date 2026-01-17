Crans-Montana: un "amico anonimo" pronto a pagare 400mila euro di cauzione per liberare i Moretti

Jacques Moretti, il proprietario del Constellation di Crans-Montana, potrebbe essere scarcerato su cauzione entro 48 ore. E così pure la moglie Jessica, attualmente controllata tramite braccialetto elettronico e obbligo di firma. A pagare i 400mila franchi svizzeri (pari a 430mila euro) necessari per la liberazione, sarebbe un "amico" dell'imprenditore e della consorte. Ne dà notizia l'Agi, che ha evidenziato negli atti dell'inchiesta una lettera inviata dall'avvocato di Jacques Moretti alla Procuratore del Canton Vallese, Beatrice Pilloud. "Le scrivo per informarla - si legge nel documento - che un caro amico del mio cliente, nonché di sua moglie, ha accettato di versare un deposito cauzionale. Data la copertura mediatica del caso, chiedo che venga garantita una misura di protezione e il più rigoroso anonimato per questa persona".



E la scarcerazione della coppia sotto accusa per la strage della notte di Capodanno potrebbe a questo punto avvenire già lunedì 19 gennaio, prima data possibile per un'udienza del Tribunale delle misure coercitive. Se il Giudice stabilirà che la cauzione richiesta dalla procura di 200mila euro a testa sia idonea, Moretti potrebbe lasciare il carcere e tornare a casa. A spingere verso questa soluzione, anche la fiducia nel fatto che la polizia del Vallese vigilerebbe comunque e una fuga dalla Regione o dal Paese è ritenuta per questo impossibile.



Una ferita italiana in condizioni ancora estremamente critiche - Intanto all'ospedale di Zurigo continua a lottare contro la morte Elsa R., una ragazza italiana di 15 anni vittima del rogo de Le Constellation. Le sue condizioni sono estremamente critiche tanto che non solo non è stato possibile trasferirla in un ospedale italiano, ma è stato rinviato il terzo intervento a cui avrebbe dovuto essere sottoposta.