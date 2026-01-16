Strage di Crans-Montana, le tv svizzere attaccano i media italiani | La risposta di Paolo Del Debbio

A "Dritto e Rovescio" l'edizione del tg andato in onda sulle reti svizzere: "Accesi e sguaiati i torni della stampa italiana"
© Da video
Nausica Samela di "Dritto e Rovescio" mostra l'edizione del tg delle 20:00 andato in onda qualche giorno fa sulle reti svizzere in cui si parla di "attacco alla Svizzera da parte dell'Italia". La conduttrice apre l'edizione dicendo nel sommario che "dopo la strage di Crans - Montana molti cittadini e giornalisti Italiani si sono scagliati contro la Svizzera con accuse di vario tipo".
"Si fanno sempre più accesi e sguaiati i toni di una parte della stampa italiana nei confronti della Svizzera" prosegue la conduttrice del tg prima di lanciare un servizio che prende di mira alcune trasmissioni italiane, tra queste "4 di sera" condotto da Paolo Del Debbio. "Il derby Italia - Svizzera infiamma i commenti online con accuse reciproche rivolte anche ai media italiani accusati di insultare la Svizzera" si sente ancora nello stesso servizio. I commenti social però del tg andato in onda la sera dopo la strage sono di tutt'altro tono e nelle risposte dei cittadini svizzeri si legge: "È normale trasmettere nei due canali di lingua italiana due film definiti commedie? Sarebbe stato il caso di procedere con una trasmissione di approfondimenti sul caso anche improvvisata. In Italia almeno c'è un programma di Rete 4 che sta trasmettendo in onda da Crans - Montana".
La risposta del conduttore Paolo Del Debbio non tarda ad arrivare e alla fine del servizio risponde alla giornalista della RSI (televisione svizzera) nel quale è stato detto che alcuni media italiani attaccano la Svizzera, mostrando "4 di sera": "Magari ci vediamo in tribunale perché io non ho mai detto una parola contro la Svizzera! Mai!".