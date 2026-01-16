Strage di Crans-Montana, le tv svizzere attaccano i media italiani | La risposta di Paolo Del Debbio

"Si fanno sempre più accesi e sguaiati i toni di una parte della stampa italiana nei confronti della Svizzera" prosegue la conduttrice del tg prima di lanciare un servizio che prende di mira alcune trasmissioni italiane, tra queste "4 di sera" condotto da Paolo Del Debbio. "Il derby Italia - Svizzera infiamma i commenti online con accuse reciproche rivolte anche ai media italiani accusati di insultare la Svizzera" si sente ancora nello stesso servizio. I commenti social però del tg andato in onda la sera dopo la strage sono di tutt'altro tono e nelle risposte dei cittadini svizzeri si legge: "È normale trasmettere nei due canali di lingua italiana due film definiti commedie? Sarebbe stato il caso di procedere con una trasmissione di approfondimenti sul caso anche improvvisata. In Italia almeno c'è un programma di Rete 4 che sta trasmettendo in onda da Crans - Montana".