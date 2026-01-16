Un altro atto di generosità, dopo le raccolte fondi, per i 116 feriti, giovanissimi, che nella strage di Capodanno hanno riportato gravi ustioni con inevitabili trasformazioni fisiche. I parrucchieri svizzeri, in particolare, come scrive Ticino Online, si stanno muovendo con questa iniziativa solidale volta a raccogliere capelli con cui verranno poi prodotte delle parrucche per i feriti di Crans-Montana. Per chi dona, il taglio è gratis. I capelli verranno poi spediti a un'azienda di Martigny, che produce parrucche e che aveva lanciato un appello social.