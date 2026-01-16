Logo Tgcom24
Speciale La strage di Crans-Montana
Crans-Montana, si mobilitano anche i parrucchieri: dalla Svizzera al Piemonte, raccolta di capelli per gli ustionati

In Ticino, in Francia e a Biella iniziative benefiche di questo tipo: le donazioni verranno poi inviate a una ditta vallesana che produce parrucche per vittime di traumi e roghi

16 Gen 2026 - 11:14
Dalla Svizzera al Piemonte, passando per la Francia, anche i parrucchieri si mobilitano per i feriti della strage di Capodanno a Crans-Montana. Tra le tante iniziative benefiche, infatti, è in corso anche quella della raccolta di capelli da donare agli ustionati. E' possibile aderire sia in Ticino che a Biella: le donazioni verranno poi inviate a una ditta vallesana che produce parrucche.

L'iniziativa solidale dei capelli agli ustionati di Crans-Montana

 Un altro atto di generosità, dopo le raccolte fondi, per i 116 feriti, giovanissimi, che nella strage di Capodanno hanno riportato gravi ustioni con inevitabili trasformazioni fisiche. I parrucchieri svizzeri, in particolare, come scrive Ticino Online, si stanno muovendo con questa iniziativa solidale volta a raccogliere capelli con cui verranno poi prodotte delle parrucche per i feriti di Crans-Montana. Per chi dona, il taglio è gratis. I capelli verranno poi spediti a un'azienda di Martigny, che produce parrucche e che aveva lanciato un appello social.

Non solo in Ticino, anche a Biella è possibile donare capelli per i feriti di Capodanno

 La macchina della solidarietà per aiutare le famiglie coinvolte nella tragedia di Crans-Montana è arrivata anche a Biella, provincia di origine della 15enne Elsa Rubino, al momento sempre in gravi condizioni all'ospedale di Zurigo e non ancora trasportabile verso l'Italia. In un salone di Occhieppo Inferiore, nel Biellese, infatti, è scattata un'iniziativa analoga, dopo l'appello partito dalla Svizzera e rilanciato dalla Francia. Così, anche qui vengono offerti taglio e piega gratuiti a chi sceglie di donare i propri capelli. 

Come donare i capelli

 Vengono accettati unicamente capelli naturali, non colorati, ma, "vista l’emergenza, - si legge su Ticino Online che riporta le voci dei parrucchieri che aderiscono a questa iniziativa - si possono donare anche capelli trattati. È però necessaria una lunghezza minima di 20 centimetri, meglio ancora se si arriva ai 30". Sono, infatti, richiesti 20 centimetri di treccia, quindi diventano almeno 25.

La ricostruzione dell'incendio a Crans-Montana

