La cameriera con il casco, sulle spalle di un collega, aveva la bottiglia con la candela scintillante a meno di 10 cm dal soffitto, quando è partito l'incendio. Dopo poco tutti erano in panico, si calpestavano. È una lunga galleria degli orrori la raccolta delle testimonianze di chi la notte di Capodanno era presente dentro Le Constellation di Crans-Montana. L'Italia si costituirà parte civile nel processo, ha annunciato il Ministro degli Esteri Tajani: "Questa è una ferita inferta a tutto il Paese".