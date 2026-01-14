Logo Tgcom24
Cronaca
Una ferita per il Paese

Crans-Montana, l'Italia si costituirà parte civile nel processo

L'annuncio è arrivato dal vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani

di Beatrice Bortolin
14 Gen 2026 - 13:28
01:29 

La cameriera con il casco, sulle spalle di un collega, aveva la bottiglia con la candela scintillante a meno di 10 cm dal soffitto, quando è partito l'incendio. Dopo poco tutti erano in panico, si calpestavano. È una lunga galleria degli orrori la raccolta delle testimonianze di chi la notte di Capodanno era presente dentro Le Constellation di Crans-Montana. L'Italia si costituirà parte civile nel processo, ha annunciato il Ministro degli Esteri Tajani: "Questa è una ferita inferta a tutto il Paese".

