Cronaca
Speciale La strage di Crans-Montana
ricoverati in Lombardia

Crans-Montana, per i feriti arriva l'antibiotico di ultima generazione

I pazienti con gravi ustioni sono estremamente esposti al rischio di infezioni, in particolare all’apparato respiratorio

15 Gen 2026 - 17:25
© ansa

© ansa

È in arrivo un antibiotico di ultima generazione per i ragazzi feriti nella tragedia di Crans-Montana e attualmente ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano, in Lombardia.

Per evitare il rischio di infezioni

  “Come evidenziato fin dalle prime ore dal team clinico che si sta occupando dei ragazzi feriti a Crans Montana – ha dichiarato l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso – i pazienti con gravi ustioni sono estremamente esposti al rischio di infezioni, in particolare all’apparato respiratorio quando questo risulta interessato dall’inalazione di fumi.

Gli specialisti hanno individuato la necessità di ricorrere a un antibiotico di ultima generazione che associa sulbactam e durlobactam, una terapia altamente specialistica e non di uso comune. Regione Lombardia si è quindi già attivata per assicurarsi nel più breve tempo possibile l’importazione dalla ditta produttrice dall’estero e, nell’attesa dell’arrivo del farmaco, è stata avviato anche il reperimento presso le strutture ospedaliere sul territorio nazionale”.

 

