Crans-Montana, i resti delle candele pirotecniche che hanno causato l'incendio del Constellation
Tragedia sfiorata all'interno di un noto locale sul Paseo de la Castellana. Stavolta un dipendente con l'estintore ha evitato il peggio
Si rischiava un'altra strage come quella di Crans-Montana in un noto locale di Madrid. Cibo, bevande, musica e balli: non mancava proprio nulla nell'esercizio del Paseo de la Castellana, uno dei viali più noti e importanti della capitale spagnola. I commensali, una volta terminata la cena, hanno cominciato ad agitare in aria le candele scintillanti, usate da decine di persone anche al ristorante Le Constellation di Crans-Montana e dove le fiamme, scaturite proprio da questi oggetti, hanno provocato la morte di 40 persone e decine di feriti.
Come riporta El Pais, nel locale spagnolo, solito a questo genere di pratica, il fuoco è divampato a causa di una fiammata provocata da fuochi d'artificio distribuiti dalla proprietà; probabilmente le scintille delle candele hanno colpito alcune piante posizionate all'ingresso. Accortosi quasi subito di ciò che stava accadendo, un dipendente del ristorante ha preso un estintore spegnendo tempestivamente l'incendio: il tutto, secondo i proprietari del bar, è avvenuto in appena otto secondi. Le immagini che girano in video diffusi via social ricordano molto le tragiche scene di Crans-Montana: un cliente che si ripara con una tenda, qualcuno che ride, altri che continuano a festeggiare come se nulla fosse, il tutto con ancora la musica in sottofondo. Per fortuna stavolta non si è ripetuta la tragedia.
In una dichiarazione al quotidiano spagnolo El Pais, i proprietari dell'esercizio affermano che il ristorante (come tutte le altre 18 attività che controllano, ndr) dispongono di "certificati antincendio secondo le normative vigenti e che hanno contribuito a impedire la propagazione delle fiamme", aggiungendo che, come misura aggiuntiva, vieteranno "definitivamente l'uso di razzi e di qualsiasi tipo di fuoco d'artificio" in tutti gli esercizi gestiti.