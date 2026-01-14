Come riporta El Pais, nel locale spagnolo, solito a questo genere di pratica, il fuoco è divampato a causa di una fiammata provocata da fuochi d'artificio distribuiti dalla proprietà; probabilmente le scintille delle candele hanno colpito alcune piante posizionate all'ingresso. Accortosi quasi subito di ciò che stava accadendo, un dipendente del ristorante ha preso un estintore spegnendo tempestivamente l'incendio: il tutto, secondo i proprietari del bar, è avvenuto in appena otto secondi. Le immagini che girano in video diffusi via social ricordano molto le tragiche scene di Crans-Montana: un cliente che si ripara con una tenda, qualcuno che ride, altri che continuano a festeggiare come se nulla fosse, il tutto con ancora la musica in sottofondo. Per fortuna stavolta non si è ripetuta la tragedia.