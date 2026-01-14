Crans-Montana: mancano i documenti dei lavori al Constellation, persi in due allagamenti

Tra le tante carte sequestrate dalla polizia svizzera ai coniugi Jacques e Jessica Moretti, titolari del Constellation, non vi è traccia di quelle relative ai lavori di ristrutturazione eseguiti nel 2015. La documentazione amministrativa sui lavori effettuati nel disco-bar teatro del rogo di Capodanno, in cui sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite, è tra quelle più importanti ma, appunto, mancherebbe all'appello, come ha ammesso lo stesso Moretti. "Non ci sono più i documenti" le parole pronunciate davanti ai poliziotti poco dopo l'incidente. E' quanto emerge dai verbali dell'inchiesta che vede la coppia indagata per i reati di omicidio, lesioni e incendio colposi. Jacques Moretti si trova nel carcere di Sion, in attesa che il tribunale definisca l'importo della cauzione. La moglie Jessica invece è libera, ma con l'obbligo di firma e il divieto di espatrio.