Crans-Montana, l'uscita di sicurezza bloccata e la mappa del seminterrato

Inquadra il corridoio in fondo al salone del Le Constellation il frame delle telecamere di sicurezza del locale di Crans-Montana nel cui rogo quaranta persone sono morte la notte di capodanno. Sulla destra una piccola porta, quella che i proprietari del locale, Jacque Moretti e la moglie, indicano come uscita di sicurezza. Solo che quella porta è ostruita da un mobiletto, forse un tavolino o uno sgabello. L'immagine sembra confermare che nessuno, nei fatti, considerava quella porta una uscita di sicurezza. Il messaggio d'errore del sistema video prova che il calore estremo del flashover ha distrutto i cablaggi nel controsoffitto illegale prima che le telecamere potessero registrare l'ostruzione fisica delle porte durante l'evacuazione. Dal rapporto della polizia scientifica emerge anche la mappa del seminterrato contenuto nella perizia ordinata dalla procura di Sion. La planimetria evidenzia come l'area dove sedevano i 15 italiani fosse separata dall'unica apertura ("Ouverture") da un groviglio di tavoli e pilastri ("Poteau").