Speciale La strage di Crans-Montana
IL DOCUMENTO

Crans-Montana, i resti delle candele pirotecniche che hanno causato l'incendio del Constellation

Depositato il rapporto finale della polizia scientifica del Canton Vallese

14 Gen 2026 - 08:44
Ecco alcuni reperti dell'indagine forense sulla tragedia di Crans-Montana. Gli scatti mostrano i resti bruciati delle candele pirotecniche posizionate sulle bottiglie che hanno provocato l'incendio nel locale Le Constellation causando 40 morti.

