Cronaca
migliaia di euro in poche ore

Crans-Montana, i genitori del liceo Virgilio aprono una raccolta fondi per i feriti

"L'obiettivo è 80mila euro", scrivono i promotori su una nota piattaforma di crowdfunding. Centinaia le donazioni già effettuate

13 Gen 2026 - 15:19
© Afp

© Afp

La macchina della solidarietà per i feriti e le rispettive famiglie coinvolti nella tragedia di Crans-Montana si è attivata sin da subito. Tra i primi a mettersi all'opera alcuni genitori del Consiglio di istituto del liceo Virgilio di Milano, la scuola frequentata da quattro ragazzi che si trovavano nel locale Le Constellation la notte del disastro. L'idea è quella di aprire una raccolta fondi "per sostenere i quattro studenti feriti nell'incendio di Crans-Montana del nostro liceo", scrivono su una piattaforma di crowdfunding. "L'obiettivo - proseguono i promotori - è quello di raccogliere almeno 80mila euro, per garantire ai ragazzi di Crans-Montana un futuro più sereno una volta superato questo momento difficile". L'appello è stato accolto da centinaia di persone che hanno permesso di racimolare in poche ore già diverse decine di migliaia di euro.

