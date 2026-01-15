Crans-Montana, i Moretti: "Le scintille da cui è partito l'incendio? È stata la cameriera, non si va in quei punti sulle spalle di qualcuno"

Davanti ai magistrati, il titolare del locale Jacques Moretti ha dato a lei la responsabilità dell'accaduto: "Normalmente non si va in quei punti sulle spalle di qualcuno, sarebbe troppo pericoloso", ha detto. E anche la moglie Jessica ha accusato la giovane, sottolineando, a proposito del video: "La riconosco perché ero dietro di lei, con delle bottiglie in mano anch'io". "Per il servizio delle bottiglie - ha aggiunto - quella sera il team aveva voglia di creare atmosfera, e quindi i caschi. Ci prendono la mano. Non ho mai impedito loro di farlo, ma non li ho mai obbligati".