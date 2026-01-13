Logo Tgcom24
Mondo
Speciale La strage di Crans-Montana
Il marito resta in cella

Crans-Montana, Jessica Moretti la notte della strage: "Facciamo entrare più gente"

Emergono sempre più dettagli sulla tragedia verificatasi la notte di Capodanno. Jacques Moretti resta in carcere ma "potrebbe uscire su cauzione". In un deposito trovati 100 bengala

di Alessio Campana
13 Gen 2026 - 11:59
