Crans-Montana, la "donna col casco" Cyane Panine voleva fare causa ai Moretti

"Nel 2025 aveva confidato ai suoi genitori che doveva lavorare incessantemente giorno dopo giorno. Il suo turno iniziava sin dalla mattina nel ristorante Le Senso e continuava fino alle prime ore del mattino nel bar Le Constellation" ha dichiarato l'avvocato dei genitori di Cyane. Dunque, come affermato dai genitori tramite il legale, il rapporto tra la Panine e i Moretti non era così stretto. Anzi, la ragazza avrebbe "espresso la sua incomprensione riguardo a quella che reputava una mancanza di compassione e comprensione da parte dei suoi datori di lavoro" ha sottolineato l'avvocato. Inoltre, Cyane non avrebbe mai ricevuto alcuna formazione sulla sicurezza.