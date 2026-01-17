Crans-Montana, la "donna col casco" Cyane Panine voleva fare causa ai Moretti

Secondo quanto riferito dall'avvocato dei genitori, la ragazza era sottoposta a turni estenuanti e non aveva ricevuto alcuna formazione sulla sicurezza
© Tgcom
Cyane Panine era esausta mentalmente e fisicamente, al punto da presentare - nel 2024 - un reclamo al Tribunale del Lavoro per denunciare le condizioni estenuanti alle quali era sottoposta nelle attività dei Moretti. L'indiscrezione arriva dal quotidiano svizzero Blick. A rendere nota la situazione è l'avvocato dei genitori della cameriera 24enne, conosciuta al mondo come la "donna col casco" del locale Le Constellation di Crans-Montana. Le sue parole gettano ancor più ombre su quanto dichiarato da Jessica Moretti al pubblico ministero, ovvero che per i due titolari Cyane era "come una figlia".
"Nel 2025 aveva confidato ai suoi genitori che doveva lavorare incessantemente giorno dopo giorno. Il suo turno iniziava sin dalla mattina nel ristorante Le Senso e continuava fino alle prime ore del mattino nel bar Le Constellation" ha dichiarato l'avvocato dei genitori di Cyane. Dunque, come affermato dai genitori tramite il legale, il rapporto tra la Panine e i Moretti non era così stretto. Anzi, la ragazza avrebbe "espresso la sua incomprensione riguardo a quella che reputava una mancanza di compassione e comprensione da parte dei suoi datori di lavoro" ha sottolineato l'avvocato. Inoltre, Cyane non avrebbe mai ricevuto alcuna formazione sulla sicurezza.