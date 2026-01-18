Crans-Montana, gli avvocati dei Moretti in tv: "Jessica stava chiamando aiuto, non scappava con la cassa"

I tre avvocati dei Moretti, proprietari della Constellation, teatro della strage di Crans Montana in cui hanno perso la vita 40 persone, rompono il silenzio al telegiornale svizzero di Rts, Radio Télévision Suisse. "Non abbiamo parlato per rispetto delle vittime ma adesso bisogna restituire la verità per contenere alcune derive". Poi chiosano: "Queste morti sono anche loro morti.



"Le emozioni non possono essere risolte con la calunnia" dicono esprimendo comprensione per la "sete di vendetta iniziale". I legali sperano però che "questa si plachi gradualmente, in modo che le emozioni cedano il passo alla ragione e l'indagine possa procedere". Le vittime, specificano, erano l'anima del locale". E ribattono punto per punto alle principali accuse mosse da familiari delle vittime e media.