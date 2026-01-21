Crans-Montana, quanti locali italiani sono fuori legge?

L'inchiesta di "È sempre Cartabianca" sui locali notturni del nostro Paese
Continua l'attenzione sui locali italiani, dopo quanto avvenuto a Capodanno a Crans-Montana con la strage di giovani al locale "Le Constellation". "È sempre Cartabianca" ha proseguito la sua inchiesta nelle discoteche di Roma, per capire qual è la situazione tra rischi di principi di incendio, che possono portare a conseguenze drammatiche come il flashover che si è scatenato nel club svizzero, fino al mancato rispetto delle norme di sicurezza in quelli che possono essere luoghi spesso angusti ma allo stesso tempo molto affollati.
Il programma di Rete 4 ha sentito un buttafuori di un locale: "A sapere che non sarebbero venuti i carabinieri avremmo riempito subito - dice -, stiamo aspettando i controlli. Li stanno facendo da tutte le parti. Ieri ne hanno chiusi quattro". In questi giorni, infatti, aumentano i controlli da parte delle Forze dell'ordine che stanno facendo luce sulla situazione di club e discoteche. Locali molto piccoli e affollati, sigarette ovunque e spesso norme di sicurezza non rispettate.
Le telecamere della trasmissione condotta da Bianca Berlinguer si sono intrufolate in alcuni locali notturni del centro della Capitale. In particolare, scale a chiocciola molto strette. Soffitti ricoperti da tele squarciate e cicche di sigarette spente su divanetti con tessuti potenzialmente infiammabili.