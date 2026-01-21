Crans-Montana, Moretti: "Non ho colpe, anche io sono una vittima" | La "Bild": "Ha valutato di fuggire all'estero con un jet privato"

Le parole di Moretti durante l'interrogatorio sono state riportate dal Corriere della Sera. "Non potevo immaginare... tutti i controlli fatti erano andati bene", ha sottolineato il proprietario del Constellation. Che, sulle candele scintillanti portate in sala dalle cameriere sulle spalle dei colleghi, ha spiegato: "Era una cosa che faceva lo staff, non era una mia iniziativa ma non l’ho mai nemmeno proibito". E sui pannelli del soffitto finiti nel mirino della Procura, ha detto: "La schiuma l'ho comprata, ma nessuno mi aveva detto che era infiammabile. Nei controlli fatti nessuno ha avuto da ridire sui pannelli". Sulla sedia che ostruiva l'uscita di sicurezza, invece: "L'ha messa un cliente il giorno prima". La porta del piano terra chiusa a chiave? "Era chiusa sì, ma non so come mai. E comunque era una porta di servizio, non un'uscita di sicurezza". Infine: "In carcere non mangio e non dormo, sono stanchissimo. Non me la sento di proseguire domattina". Per lui, dunque, niente interrogatorio mercoledì 21 gennaio, giorno in cui sarà invece sentita la moglie Jessica.