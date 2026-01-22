Crans-Montana, "i Moretti hanno contratto prestiti per 6,4 milioni"
Lo sostiene il quotidiano francese Le Figaro. I prestiti sarebbero però sproporzionati rispetto al loro presunto reddito che risulterebbe di 10.700 euro al mese
© Afp
Jacques e Jessica Moretti avrebbero contratto prestiti per oltre 6 milioni di euro, cifra sproporzionata rispetto al loro presunto reddito. Lo sostiene il quotidiano francese Le Figaro sulla base dei documenti visionati e delle dichiarazioni rilasciate dalla coppia in tribunale.
I prestiti dei Moretti
I due proprietari del bar Le Constellation di Crans-Montana in cui la notte di Capodanno sono morte 40 persone in un incendio - riferisce il giornale - avrebbe contratto almeno cinque prestiti per immobili commerciali e residenziali: nel dettaglio 1,4 milioni di euro per il ristorante Le Senso, 1,8 milioni di euro per il bar Le Constellation, 1,4 milioni di euro per il ristorante Le Vieux Chalet, 1,4 milioni di euro per la loro residenza principale e 400.000 euro per un appartamento a Cannes. I coniugi, sempre secondo il quotidiano francese, avrebbero anche diverse auto di lusso. I prestiti contratti, sostiene il giornale, sarebbero però sproporzionati rispetto al loro presunto reddito: durante l'interrogatorio Jacques e Jessica Moretti avrebbero infatti dichiarato di guadagnare 10.700 euro al mese dalle loro tre società.
L'interrogatorio e le domande mancate
Intanto nelle ultime ore proprio Jessica Moretti è stata ascoltata in procura, in particolare sulle misure di sicurezza. Un interrogatorio fiume di 11 ore in cui la donna è stata chiamata a ripercorrere minuto per minuto i fatti avvenuti quella tragica notte di Capodanno. La donna avrebbe pianto spesso mentre parlava degli eventi, di suo marito e di Cyane Panine, la cameriera 24enne morta nel rogo. Molti avvocati non sono riusciti a porre tutte le domande che avrebbero voluto e sperano che presto vengano programmate altre udienze.