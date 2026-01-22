Crans-Montana, "i Moretti hanno contratto prestiti per 6,4 milioni"

I due proprietari del bar Le Constellation di Crans-Montana in cui la notte di Capodanno sono morte 40 persone in un incendio - riferisce il giornale - avrebbe contratto almeno cinque prestiti per immobili commerciali e residenziali: nel dettaglio 1,4 milioni di euro per il ristorante Le Senso, 1,8 milioni di euro per il bar Le Constellation, 1,4 milioni di euro per il ristorante Le Vieux Chalet, 1,4 milioni di euro per la loro residenza principale e 400.000 euro per un appartamento a Cannes. I coniugi, sempre secondo il quotidiano francese, avrebbero anche diverse auto di lusso. I prestiti contratti, sostiene il giornale, sarebbero però sproporzionati rispetto al loro presunto reddito: durante l'interrogatorio Jacques e Jessica Moretti avrebbero infatti dichiarato di guadagnare 10.700 euro al mese dalle loro tre società.