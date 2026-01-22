Crans-Montana, la 15enne Elsa si è svegliata dal coma | La 29enne Eleonora mostra la guarigione delle ustioni

La giovane - che nei giorni scorsi non era stato possibile trasferire in Italia a causa del quadro clinico molto complesso - si trova ancora in terapia intensiva ed era già stata sottoposta a due operazioni. Una terza, all'intestino, era in programma nei giorni scorsi, ma era stata rinviata in quanto le sue condizioni erano troppo delicate. "È una grande emozione - ha continuato il padre -. La prognosi rimane riservata". Secondo i medici, però, la situazione rimane critica.