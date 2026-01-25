Crans-Montana, "la porta di sicurezza del Constellation era sempre chiusa"

Cappelletti ricorda come, in quel palazzo, tutto sia cambiato con l'arrivo dei Moretti: "Al piano terra c’era una sala da tè. Poi altre gestioni, e infine i Moretti: da lì tutto è cambiato. Rumori, musica alta fino alle due, lattine abbandonate, fumo da sigarette che saliva ai piani alti. Abbiamo fatto tante segnalazioni, ma non è cambiato nulla. L’uscita di sicurezza mostrata da giornali e in tv? Me la ricordo sempre chiusa". La denuncia non era partita solo dai Cappelletti, ma anche da altri condomini: "Avevamo creato un gruppo con residenti e proprietari, tutti esasperati. Volevamo più controlli sulla movida". Forse, dice, "l'unica cosa fatta era l'insonorizzazione, ma quando ho letto dei pannelli sono rimasto senza parole: cose così non si improvvisano". In più, sottolinea, che poco prima di Natale ricevette un'email dall'amministrazione condominiale: "I Moretti volevano ampliare Le Costellation per insonorizzarlo. Rimasi perplesso".