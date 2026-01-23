Crans-Montana, le famiglie delle vittime sulla scarcerazione di Moretti: "Sconcertati e indignati"

Durissime le parole dei genitori di Riccardo Minghetti, il sedicenne romano morto nell'incendio. La madre Carla ha parlato di una vergogna nei confronti dei figli che non ci sono più e dei ragazzi feriti, sottolineando come la scarcerazione sia arrivata poche ore dopo l'incontro con il presidente della Confederazione svizzera Guy Parmelin, che aveva promesso il massimo impegno istituzionale. Il padre Massimo ha ribadito la sensazione di totale mancanza di rispetto per la vita delle vittime e del fatto che il dolore è così forte da rendere difficile l'accettare la realtà: "Siamo ancora in una bolla, per noi Riccardo è ancora presente". In più, riguardo il monumento in ricordo delle vittime, il papà di Riccardo precisa: "Hanno spostato quello che era il monumento fatto per commemorare i ragazzi. Lo hanno tolto dal centro del paese e lo hanno messo in un posto molto meno visibile. Il punto non è il ricordo di Riccardo, il punto è la giustizia che sta mancando".