Crans-Montana, disposta la scarcerazione di Jacques Moretti

Jacques Moretti verrà scarcerato. L'apertura della cella per il proprietario del Constellation a Crans-Montana è stata disposta dal Tribunale delle misure coercitive di Sion. Moretti L'uomo avrebbe pagato una cauzione di 200mila franchi e sarà comunque sottoposto a misure cautelari per evitarne la fuga, come l'obbligo di firma e la consegna dei documenti di identità. L'uomo risulta indagato insieme alla moglie Jessica Maric per omicidio, lesioni e incendio colposi dopo che nel loro locale la notte di Capodanno 40 persone sono morte e 116 sono rimaste ferite.