Crans-Montana, Tajani richiama l'ambasciatore italiano in Svizzera | Meloni: "L'Italia tutta chiede a gran voce verità e giustizia"
La presa di posizione di Roma dopo la scarcerazione di Jacques Moretti
© Afp
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani richiama l'ambasciatore in Svizzera Gian Lorenzo Cornado per consultazioni. Lo si apprende da fonti della Farnesina. La decisione fa seguito alla scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale "Le Constellation" di Crans-Montana, dietro pagamento di una cauzione da 200mila franchi (circa 215mila euro). Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il vicepremier Tajani "hanno dato istruzione all'Ambasciatore d'Italia in Svizzera Gian Lorenzo Cornado di prendere immediatamente contatto con la procuratrice generale del Canton Vallese Béatrice Pilloud per rappresentarle la viva indignazione del Governo e dell'Italia di fronte alla decisione del Tribunale delle Misure Coercitive di Sion di scarcerare Jacques Moretti, nonostante l'estrema gravità del reato di cui è sospettato, le pesanti responsabilità che incombono su di lui, il persistente pericolo di fuga e l'evidente rischio di ulteriore inquinamento delle prove a suo carico". Lo comunica Palazzo Chigi in una nota, in cui si legge anche: "Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro degli Esteri Antonio Tajani hanno disposto il richiamo a Roma dell'Ambasciatore Cornado per definire le ulteriori azioni da intraprendere".
La nota di Palazzo Chigi
Riguardo alla scarcerazione di Jacques Moretti, "una decisione - si legge ancora nella nota - che rappresenta una grave offesa e una ulteriore ferita inferta alle famiglie delle vittime della tragedia di Crans-Montana e di coloro che sono tuttora ricoverati in ospedale. L'Italia tutta chiede a gran voce verità e giustizia, e chiede che a ridosso di questa sciagura vengano adottati provvedimenti rispettosi, che tengano pienamente conto delle sofferenze e delle aspettative delle famiglie"
Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, commentando la notizia della scarcerazione di Moretti, l'aveva già definita "un atto che rappresenta un vero oltraggio alla sensibilità delle famiglie che hanno perso i loro figli a Crans-Montana, che non tiene conto del lutto e del dolore profondo che queste famiglie condividono con il popolo italiano". Moretti, nel cui locale sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite la notte di Capodanno, si trovava in stato di carcerazione preventiva dal 9 gennaio.