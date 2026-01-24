Crans-Montana, Tajani richiama l'ambasciatore italiano in Svizzera | Meloni: "L'Italia tutta chiede a gran voce verità e giustizia"

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani richiama l'ambasciatore in Svizzera Gian Lorenzo Cornado per consultazioni. Lo si apprende da fonti della Farnesina. La decisione fa seguito alla scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale "Le Constellation" di Crans-Montana, dietro pagamento di una cauzione da 200mila franchi (circa 215mila euro). Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il vicepremier Tajani "hanno dato istruzione all'Ambasciatore d'Italia in Svizzera Gian Lorenzo Cornado di prendere immediatamente contatto con la procuratrice generale del Canton Vallese Béatrice Pilloud per rappresentarle la viva indignazione del Governo e dell'Italia di fronte alla decisione del Tribunale delle Misure Coercitive di Sion di scarcerare Jacques Moretti, nonostante l'estrema gravità del reato di cui è sospettato, le pesanti responsabilità che incombono su di lui, il persistente pericolo di fuga e l'evidente rischio di ulteriore inquinamento delle prove a suo carico". Lo comunica Palazzo Chigi in una nota, in cui si legge anche: "Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro degli Esteri Antonio Tajani hanno disposto il richiamo a Roma dell'Ambasciatore Cornado per definire le ulteriori azioni da intraprendere".