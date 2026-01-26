Speciale La strage di Crans-Montana
LA STRAGE DI CAPODANNO

Crans-Montana, la procura di Roma è pronta a inviare gli investigatori in affiancamento agli svizzeri

La richiesta è contenuta nella rogatoria trasmessa alle autorità elvetiche. I pm capitolini, entro febbraio, dovrebbero anche incontrare i magistrati locali. Il ministro degli Esteri Tajani vede l'ambasciatore Cornado

26 Gen 2026 - 13:32
La Procura di Roma, nell'ambito dell'indagine avviata sulla strage di Crans-Montana, è pronta a inviare un team di investigatori - composto da agenti della Squadra Mobile - che affiancheranno gli omologhi svizzeri nell'attività di indagine. La richiesta è presente nella rogatoria trasmessa nei giorni scorsi ai magistrati di Sion che stanno indagando sul rogo che ha provocato 40 morti, di cui sei italiani. I pm di Roma, entro il mese di febbraio, dovrebbero inoltre recarsi in Svizzera per avere un incontro con i magistrati locali.

La rogatoria

 Nella rogatoria gli inquirenti chiedono la trasmissione di tutta l'attività istruttoria svolta fino ad oggi, compresa anche la documentazione relativa alle autorizzazioni ottenute in passato dal locale Costellation, dai controlli delle autorità locali e lo stato di attuazione delle normative antinfortunistica e sulla sicurezza.

Le ipotesi di reato

 Al momento il fascicolo aperto a piazzale Clodio, in cui si ipotizzano anche i reati di omicidio colposo e disastro colposo, è contro ignoti. Nel momento in cui arriveranno gli incartamenti dalla Svizzera si procederà con l'iscrizione dei primi indagati, tra cui i gestori Jacques Moretti e la moglie Jessica.

L'interrogatorio di Moretti

 "Non ho colpe, non sono mie le responsabilità. Sulla sicurezza ho fatto tutto quello che dovevo fare", aveva detto Moretti a magistrati e avvocati svizzeri durante l'interrogatorio - durato quasi 10 ore - di martedì 20 gennaio. "Anche noi siamo vittime di quel che è successo. Certo, non vittime sullo stesso piano dei morti e feriti, ma soffriamo profondamente anche noi", aveva aggiunto Moretti.

Crans-Montana, l'uscita di sicurezza bloccata e la mappa del seminterrato

Tajani incontra l'ambasciatore

 Nelle prossime ore il ministro degli Esteri Antonio Tajani riceverà alla Farnesina l'ambasciatore d'Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, per concordare le azioni da intraprendere dopo la decisione della magistratura cantonale di disporre la scarcerazione di Jacques Moretti. Sabato 24 gennaio, Tajani - d'intesa con il premier Giorgia Meloni - aveva richiamato a Roma l'ambasciatore per consultazioni.

