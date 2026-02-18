Sea Watch, fermo "illegale": l'Italia dovrà risarcire l'ong con 76mila euro

Il tribunale di Palermo ha stabilito che la ong tedesca Sea Watch dovrà essere risarcita dall'Italia per oltre 76mila euro per il fermo subito dalla nave Sea Watch 3, nel giugno del 2019. L'episodio fa riferimento al caso legato all'allora comandante della nave Carola Rackete che il 29 giugno di quell'anno forzò il blocco navale di Lampedusa per far sbarcare 42 migranti nell'isola. Adesso lo Stato dovrà risarcire le spese patrimoniali documentate, sostenute tra ottobre e dicembre del 2019, quindi spese portuali e di agenzia, carburante per mantenere la nave attiva e spese legali