Carola Rackete si dimette da eurodeputata: "Scelta per spirito collettivo"

Il co-presidente di The Left, Martin Schirdewan (Die Linke, Germania), ha aggiunto: "Carola è un'eroina per tantissime persone in tutta Europa e noi di The Left condividiamo profondamente questo sentimento. Come capitano della Sea Watch, ha visto in prima persona come le politiche migratorie europee comportino ogni anno la morte inutile di migliaia di persone in mare e, insieme a Die Linke, ha deciso di fare qualcosa al riguardo. Siamo orgogliosi del lavoro svolto insieme a Carola qui al Parlamento. Qui a The Left, l'eredità che lascia continuerà mentre noi proseguiamo la sua lotta per l'azione per il clima, i diritti dei lavoratori e la revisione delle orribili politiche migratorie dell'Ue".