Carola Rackete si candida per il Parlamento europeo con la sinistra radicale Die Linke

Carola Rackete, comandante di nave impegnata nell'attività di salvataggio di migranti in mare e attivista ecologista, ha confermato la sua candidatura con il partito di sinistra radicale Die Linke alle prossime elezioni europee.

Un mandato al Parlamento europeo serve ai movimenti per il clima "per essere una sorta di cane da guardia (watchdog) a Bruxelles. Si tratta di comunicare i contenuti dei movimenti e di far conoscere ai movimenti stessi cio' che viene deciso a Bruxelles", ha detto l'attivista in un'intervista a Spiegel.