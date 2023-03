Ong, chi è Pia Klemp la capitana antifascista della nave di Banksy

Pia Klemp è la capitana della Louise Michel, la nave dell'artista britannico Banksy che ha il compito di soccorrere i migranti in difficoltà nel tratto di mare tra la Libia e l'Italia. Attivista, ambientalista e antifascista, in un servizio "Quarta Repubblica" delinea il profilo della 39enne che al Guardian aveva dichiarato: "Non considero il salvataggio in mare come un'azione umanitaria, ma come parte di una lotta antifascista".

Chi è Pia Klemp - Trentanove anni, originaria di Bonn, Pia Klemp è tedesca come Carola Rackete, l'altra capitana con cui è stata impegnata nei salvataggi in mare della Sea Watch. In comune le due donne hanno la passione per l'ambientalismo. Klemp, infatti, è una biologa marina e ha lavorato per diversi anni con l'organizzazione Sea Shepherd. È stata coinvolta nell'inchiesta di Trapani per aver partecipato alla missione di salvataggio con la nave Iuventa e il suo impegno per i migranti è stato premiato dal comune di Parigi con una onorificenza che lei ha rifiutato perché in disaccordo con la politica migratoria della Francia.

Per Banksy, l'artista britannico, Pia Klemp è "una tipa tosta". Per questo motivo l'ha voluta al comando della sua nave, la Ong che porta il nome dell'anarchica, femminista, francese Louise Michel.

Attualmente la Louise Michel, comandata in questi giorni dal tedesco Beckert Reimar, è in stato di fermo a Lampedusa con l'accusa da parte delle autorità di aver violato il codice di comportamento delle Ong compiendo salvataggi multipli e complicando il coordinamento dei soccorsi.