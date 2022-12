A Lampedusa attracca nave Ong "Louise Michel", sbarcati 33 migranti

A Lampedusa è attraccata la motonave della Ong tedesca "Louise Michel": sono 33 gli egiziani sbarcati durante la notte.

Il gruppo, secondo quanto riferito dagli stessi migranti, era partito da Sabratha in Libia. Restano in attesa di un porto sicuro, invece, gli oltre 500 migranti a bordo della Geo Barents e dell'Humanity 1. Tra loro ci sono anche donne e minorenni non accompagnati.