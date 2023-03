Migranti, attesa a Bari la Geo Barents con 190 persone a bordo | Esodo dalla Tunisia verso l'Italia, nuovo naufragio

Stasera è previsto l'arrivo nel porto di Bari della nave Geo Barents di Medici senza frontiere con 190 persone salvate al largo del Mediterraneo. Secondo quanto riferiscono i soccorritori, le loro condizioni di salute sono buone. Sono tutti uomini, tra loro c'è na decina di minorenni non accompagnati tra i 14 e i 17 anni. Provengono per la maggioranza dal Bangladesh. Mentre a Lampedusa gli sbarchi continuano senza sosta : in 24 ore oltre 3mila nuovi arrivi dalla Tunisia, un nuovo record. Ad allargare il fenomeno migratorio anche gli sbarchi autonomi, i nuovi viaggi compiuti senza scafisti. E proprio al largo della Tunisia si registra un nuovo naufragio con la morte di almeno 19 persone.

La rotta tunisina. Il fiume di migranti che attraversano la rotta della Tunisia per raggiungere le coste italiane sembra incontenibile: nelle ultime 24 ore sono stati oltre tremila i migranti che si sono messi in viaggio e più di sessanta gli sbarchi avvenuti. Quarantaquattro dei 49 barchini soccorsi, bloccati o usati, nelle ultime 36 ore, per arrivare direttamente sulla terraferma di Lampedusa sono salpati da Sfax, Nello Stato magrebino la crisi economica e di tensione politica ha provocato un aumento vertiginoso di partenze che ora allarma l'Europa e il governo italiano. Tunisi è comunque solo un territorio di transito per salpare verso il Mediterraneo: i profughi che partono sono originari di Congo, Camerun, Nigeria, Costa d'Avorio e Guinea, Sierra Leone, Siria, Tunisia, Marocco e Burkina Faso, in tanti dicono di aver pagato tremila dinari tunisini per la traversata. Ed è senza sosta l'attività della Guardia costiera locale, che riferisce di aver sventato, negli ultimi tre giorni, 79 tentativi di partenza, soccorrendo 2.982 persone a bordo di imbarcazioni in difficoltà al largo di Sfax e Chebba.

Naufragio al largo della Tunisia: almeno 19 morti - Almeno 19 migranti provenienti dall'Africa subsahariana sono morti al largo della Tunisia a causa del naufragio dell'imbarcazione sulla quale si trovavano mentre cercavano di attraversare il Mediterraneo per raggiungere l'Italia. Lo ha reso noto un funzionario dell'Ong Forum tunisino per i diritti sociali ed economici. Non viene precisato quando è avvenuta la tragedia. La guardia costiera tunisina ha salvato 5 persone dall'imbarcazione davanti alla costa di Mahdia, ha aggiunto il funzionario dell'Ong, affermando che i migranti erano partiti dalle spiagge di Sfax.

I salvataggi nell'area Sar di autorità e Ong - L'attività nell'area Sar (ricerca e soccorso) italiana è senza sosta. Sono 2.500 i migranti già messi in salvo, tra Sicilia e Calabria, sotto il coordinamento della Guardia costiera. Altri 190 naufraghi sono a bordo della Geo Barents, la nave di Medici senza frontiere, diretta al porto di Bari mentre in 78 sono stati recuperati dalla Life Support di Emergency in acque maltesi. A Lampedusa, oltre alle persone soccorse anche dalla nave-ong Louise Michel finanziata da Banksy, altre 294 sono giunte in vari sbarchi autonomi.

Aumentano i morti e i viaggi fai da te - Aumentano salvataggi e arrivi, ma si moltiplicano anche i morti. L'ultimo dramma in mare si è consumato in area Sar maltese dove, dopo il naufragio di due barchini, almeno sette cadaveri sono stati recuperati dalle motovedette della Guardia costiera e delle Fiamme gialle italiane che sono intervenute. La capitaneria è riuscita a trarre in salvo una decina di persone mentre altre sono state recuperate da un peschereccio tunisino che era in zona, poi scortato verso il porto di Lampedusa. Solo alcune ore prima al largo della costa tunisina si erano persi i contatti con trentaquattro migranti provenienti da Paesi dell'Africa sub-sahariana: risultano tuttora dispersi dopo che la barca sui cui viaggiavano è affondata. L'esodo dei migranti diventa incontenibile anche per il boom degli sbarchi autonomi, i nuovi viaggi compiuti senza scafisti. Soltanto sabato i finanzieri della motovedetta "Sottile" hanno intercettato nelle acque antistanti Lampedusa 25 tunisini, tra cui 4 donne e un minore, su un barchino in ferro di 7 metri con motore fuoribordo. Dal racconto dei migranti è emerso che il viaggio era stato organizzato in autonomia mettendo in risalto un nuovo aspetto del flusso migratorio: visti i costi spropositati di un viaggio con gli scafisti (fino a 4mila dinari a persona) ormai n Tunisia, la gente del posto riesce a organizzare e salpare autonomamente verso la Sicilia.

Hotspot di Lampedusa al collasso - L'ultimo arrivato a Lampedusa in ordine di tempo è un barchino di 7 metri, con a bordo 43 persone (19 donne e 2 minori) originarie di Costa d'Avorio, Mali e Guinea, soccorso, in area Sar italiana, dalla motovedetta Cp327 della Guardia costiera. Il gruppo, che ha riferito d'essere salpato da Sfax in Tunisia alle 21 di venerdì, è stato sbarcato alle 7 di stamane sul molo Favarolo. Ieri a Lampedusa erano stati registrati complessivamente 37 sbarchi con un totale di 1.387 persone. Il giorno prima c'erano stati 43 arrivi con 1.778 immigrati. All'hotspot di contrada Imbriacola, all'alba di oggi - nonostante i massicci e ripetuti trasferimenti fatti effettuare ieri dalla Prefettura di Agrigento - si contavano 2.494 ospiti, a fronte di 400 posti disponibili. Durante la notte sono state trasferite, con il pattugliatore della Guardia di finanza, 128 persone a Pozzallo. Per la tarda mattinata è programmato il trasferimento, con il traghetto di linea per Porto Empedocle, di altri 180 migranti.

Il sindaco di Lampedusa: "Serve una Mare Nostrum europea" - "Si sta ripetendo la stessa identica situazione di qualche settimana fa, e in più ci sono morti. Qualunque mio appello ormai non viene più ascoltato. I morti sono talmente tanti, la frequenza quasi quotidiana: evidentemente si è perso pure l'aspetto emozionale". Lo ha detto il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino. "L'Europa e l'Italia devono prendere coscienza del fatto che nel Mediterraneo è piena emergenza, ci sono donne bambini e uomini che continuano a morire, serve una Mare Nostrum europea, con il coinvolgimento di tutti i Paesi e di tutti i porti a disposizione - ha aggiunto - . Per Lampedusa serve subito una nave umanitaria che faccia da spola tra l'isola e la terraferma per il trasferimento immediato dei migranti. L'hospot dell'isola non può sopportare tutto questo, non può ricevere tutta questa marea umana".