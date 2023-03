Meloni: "Soddisfatta da vertice Ue, sui migranti c'è stato un cambio di passo"

Con il premier italiano "abbiamo chiarito molte cose sulle quali possiamo agire insieme", ha fatto sapere il capo dell'Eliseo.

Tunisia, Macron: "Con l'Italia c'è la volontà di agire insieme" Nel colloquio con Giorgia Meloni "ci siamo soffermati sulla situazione della Tunisia, che è molto preoccupante per la tensione politica e la crisi economica che sta vivendo", ha dichiarato Macron. Dalla Tunisia "cresce una pressione migratoria verso l'Italia e l'Unione Europea. C'è la volontà di agire insieme, sia per aiutare la Tunisia a ritrovare la stabilità politica sia per fermare i flussi migratori, attraverso la cooperazione e il dialogo con il presidente tunisino".

Meloni: "Macron disponibile ad affrontare il tema migranti" Con Parigi "mi pare che ci sia la voglia di collaborare su materie di importanza strategica per Italia e Francia, penso alla questione migratoria sulla quale trovo una grande disponibilità ad affrontarla in maniera strutturale da parte del presidente Macron", ha detto Giorgia Meloni. "Anche in materie industriali e cose sulle quali gli interessi di Francia e Italia possano collimare. Mi pare ci fosse un clima molto produttivo e favorevole, e questo credo che possa essere utile per affrontare sfide comuni. Sono soddisfatta di questo bilaterale così come di altri".