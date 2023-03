Migranti, Meloni: "Mi aspetto passi in avanti al Consiglio Ue"

Ucraina, "non mi preoccupa Lega, guardo ai fatti" Sulle voci di contrasto con la Lega per le armi in Ucraina, Meloni ha risposto: "No, francamente non mi preoccupano. Al di là delle posizioni espresse per lavorare su una posizione a cui tutti lavoriamo, la fine del conflitto, ho detto come la penso: non c'è misura più efficace di garantire un equilibrio tra le forze in campo".

"Sul Patto di Stabilità Ue impari da suoi errori" Sul Patto di Stabilità, ha affermato il premier, "ci sono visioni sempre abbastanza differenti ma io penso che l'Ue debba imparare dai suoi errori, dal passato. Oggi a tutti sono chiesti importanti investimenti per la transizione ecologica, digitale, per le catene di approvvigionamento strategiche. Non si può pensare che gli investimenti necessari a rendere competitivo il nostro sistema non siano tenuti in considerazione nella governance. Per noi sarebbe tragico tornare ai parametri precedenti, serve una governance più attenta alla crescita".

"Sì a obiettivi ma Ue non decida tecnologie green" Sul Fit for 55 la posizione che "ribadiremo è che fermo restando gli obiettivi della transizione che condividiamo, noi non riteniamo che l'Ue debba occuparsi di stabilire quali siano le tecnologie per arrivare agli obiettivi. La nostra mi pare una tesi di assoluto buonsenso e quindi confidiamo che possa passare, anche per quel che riguarda i biocarburanti", ha aggiunto.