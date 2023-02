Migranti, naufragio davanti alle coste di Cutro (Crotone): almeno 30 morti

Almeno 30 migranti sono morti in seguito al naufragio di un barcone davanti alle coste di Cutro (Crotone).

Diversi cadaveri sono stati trovati sulla spiaggia in località Steccato, mentre altri sono stati recuperati in mare. L'imbarcazione, molto carica, non avrebbe retto al mare agitato. Sul posto sono giunti polizia, carabinieri, guardia di finanza, guardia costiera, vigili del fuoco oltre al personale del 118 e della Croce rossa.