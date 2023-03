Senato, Meloni: "Prima del diritto a migrare c'è quello a non farlo"

Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, è ritornata sul tema migranti.

"Lo voglio ribadire: prima di ogni ipotetico diritto a emigrare, ogni essere umano ha il diritto a non essere costretto a migrare in cerca di una vita migliore", ha dichiarato il premier per poi aggiungere: "È esattamente l'aspetto che Europa e Occidente in questi anni hanno colpevolmente trascurato".